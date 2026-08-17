News Aktie News: News am Nachmittag mit Verlusten

Um 16:28 Uhr ging es für die News-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 28,96 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'772 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die News-Aktie bis auf 28,76 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 28,76 USD. Bisher wurden heute 277'561 News-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,61 USD. Dieser Kurs wurde am 01.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 9,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.02.2026 bei 22,20 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,201 USD. Im Vorjahr erhielten News-Aktionäre 0,200 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte News am 05.08.2026 vor. News hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,05 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent auf 2.34 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von News veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,31 USD je News-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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