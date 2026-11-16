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16.11.2026 20:27:13
News Aktie News: News am Montagabend mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von News. Die News-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 26,51 USD nach.
Die News-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 26,51 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'422 Punkten steht. Der Kurs der News-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,48 USD nach. Mit einem Wert von 27,07 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 247'027 News-Aktien.
Am 28.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,65 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,39 Prozent. Bei einem Wert von 22,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2026). Derzeit notiert die News-Aktie damit 19,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für News-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,201 USD ausgeschüttet werden. News veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,20 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 2.28 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.14 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
News wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass News ein EPS in Höhe von 1,34 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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