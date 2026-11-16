News Aktie News: News tendiert am Nachmittag schwächer

Der News-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 26,78 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'455 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die News-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,71 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,07 USD. Bisher wurden heute 85'528 News-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,65 USD erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,21 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.02.2026 bei 22,20 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die News-Aktie derzeit noch 17,09 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,201 USD. Im Vorjahr erhielten News-Aktionäre 0,200 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte News am 04.11.2026. Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.28 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.14 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je News-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,34 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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