News Aktie News: News tendiert am Freitagabend auf rotem Terrain

Die News-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 29,86 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'649 Punkten steht. Bei 29,83 USD markierte die News-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 30,45 USD. Von der News-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 377'643 Stück gehandelt.

Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,65 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,99 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 10.02.2026 auf bis zu 22,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 34,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,201 USD. News liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.34 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.11 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte News Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,32 USD je News-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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