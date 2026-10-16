News Aktie 21211852 / US65249B1098
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.10.2026 20:27:13
News Aktie News: News tendiert am Freitagabend auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von News. Zuletzt ging es für die News-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 29,86 USD.
Die News-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 29,86 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'649 Punkten steht. Bei 29,83 USD markierte die News-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 30,45 USD. Von der News-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 377'643 Stück gehandelt.
Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,65 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,99 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 10.02.2026 auf bis zu 22,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 34,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,201 USD. News liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.34 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.11 Mrd. USD in den Büchern standen.
Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte News Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,32 USD je News-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur News-Aktie
NVIDIA-Aktie mit Kursgewinn: Neuer Arm-Chip fordert Intel. QUALCOMM & Co. heraus
S&P 500-Titel News-Aktie: Die Dividende von News im Detail
Aktien von Fox und News Corp. in Rot: Murdoch-Familie legt Streit um Medienimperium bei
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu News Corp LLC
|
16.10.26
|News Aktie News: News tendiert am Freitagabend auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
16.10.26
|News Aktie News: News zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
16.10.26
|S&P 500-Wert News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein News-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|S&P 500-Papier News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
02.10.26
|S&P 500-Wert News-Aktie: So viel hätte eine Investition in News von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|S&P 500-Titel News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
18.09.26
|S&P 500-Papier News-Aktie: Wäre eine Investition in News von vor einem Jahr lukrativ gewesen? (finanzen.ch)
|
11.09.26
|S&P 500-Wert News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu News Corp LLC
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.