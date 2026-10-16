News Aktie 21211852 / US65249B1098
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16.10.2026 16:29:00
News Aktie News: News zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt
Die Aktie von News gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die News-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 30,26 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von News nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,1 Prozent auf 30,26 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'734 Punkten notiert. Bei 30,65 USD erreichte die News-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,45 USD. Bisher wurden heute 130'889 News-Aktien gehandelt.
Bei 31,65 USD erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 4,61 Prozent Plus fehlen der News-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.02.2026 bei 22,20 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die News-Aktie 36,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem News seine Aktionäre 2026 mit 0,200 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,201 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte News am 05.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.34 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.11 Mrd. USD in den Büchern standen.
News dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,32 USD je News-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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