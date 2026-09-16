News Aktie News: News schiebt sich am Abend vor

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 30,59 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'607 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die News-Aktie bei 30,64 USD. Bei 30,35 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 247'359 News-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,65 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 22,20 USD fiel das Papier am 10.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2026 erhielten News-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,201 USD. Am 05.08.2026 lud News zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,05 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat News in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.34 Mrd. USD im Vergleich zu 2.11 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von News wird am 05.11.2026 gerechnet.

In der News-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,32 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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