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16.09.2026 16:29:00
News Aktie News: News am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von News gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die News-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 30,38 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die News-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 30,38 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'600 Punkten steht. In der Spitze büsste die News-Aktie bis auf 29,96 USD ein. Bei 30,35 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 74'099 News-Aktien.
Am 28.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 31,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der News-Aktie. Bei einem Wert von 22,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2026). Derzeit notiert die News-Aktie damit 36,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem News seine Aktionäre 2026 mit 0,200 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,201 USD je Aktie ausschütten. Am 05.08.2026 äusserte sich News zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat News 2.34 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 05.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,32 USD je News-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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