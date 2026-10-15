News Aktie 21211852 / US65249B1098
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15.10.2026 16:29:00
News Aktie News: News zeigt sich am Nachmittag fester
Die Aktie von News gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von News legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,8 Prozent auf 30,10 USD.
Um 16:28 Uhr wies die News-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 30,10 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'702 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 30,12 USD markierte die News-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 29,88 USD. Der Tagesumsatz der News-Aktie belief sich zuletzt auf 91'198 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,65 USD) erklomm das Papier am 28.08.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der News-Aktie. Am 10.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,20 USD ab. Derzeit notiert die News-Aktie damit 35,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,201 USD. Im Vorjahr erhielten News-Aktionäre 0,200 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte News am 05.08.2026. News hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,05 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat News 2.34 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte News am 05.11.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,32 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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