News Aktie News: News am Dienstagabend mit Verlusten

Die News-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 0,2 Prozent auf 30,49 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'586 Punkten steht. In der Spitze fiel die News-Aktie bis auf 30,02 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,19 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 258'903 News-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,65 USD. Dieser Kurs wurde am 28.08.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 3,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 22,20 USD erreichte der Anteilsschein am 10.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,201 USD. News liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.34 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.11 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte News am 05.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,32 USD je News-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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