News Aktie 21211852 / US65249B1098
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
15.09.2026 16:29:00
News Aktie News: News am Nachmittag Verlust reich
Die Aktie von News gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die News-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 30,28 USD ab.
Die News-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 30,28 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'586 Punkten notiert. Der Kurs der News-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 30,02 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,19 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 109'788 News-Aktien umgesetzt.
Am 28.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 31,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 4,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,20 USD. Dieser Wert wurde am 10.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem News seine Aktionäre 2026 mit 0,200 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,201 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte News am 05.08.2026. Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte News 0,05 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.34 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte News einen Umsatz von 2.11 Mrd. USD eingefahren.
Die News-Bilanz für Q1 2027 wird am 05.11.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass News im Jahr 2027 1,32 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur News-Aktie
NVIDIA-Aktie mit Kursgewinn: Neuer Arm-Chip fordert Intel. QUALCOMM & Co. heraus
S&P 500-Titel News-Aktie: Die Dividende von News im Detail
Aktien von Fox und News Corp. in Rot: Murdoch-Familie legt Streit um Medienimperium bei
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu News Corp LLC
|
16:29
|News Aktie News: News am Nachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
14.09.26
|News Aktie News: News am Abend fester (finanzen.ch)
|
11.09.26
|S&P 500-Wert News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
04.09.26
|S&P 500-Titel News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein News-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|S&P 500-Wert News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein News-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
21.08.26
|S&P 500-Wert News-Aktie: Hätte sich ein News-Investment vor einem Jahr inzwischen gerechnet? (finanzen.ch)
|
14.08.26
|S&P 500-Wert News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
07.08.26
|S&P 500-Titel News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein News-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)