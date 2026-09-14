News Aktie 21211852 / US65249B1098
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14.09.2026 20:27:13
News Aktie News: News am Abend fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von News. Zuletzt ging es für das News-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 30,65 USD.
Die News-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 4,1 Prozent auf 30,65 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'634 Punkten notiert. Die News-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 30,70 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 29,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 309'417 News-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,65 USD. Dieser Kurs wurde am 28.08.2026 erreicht. Gewinne von 3,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.02.2026 (22,20 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 27,57 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,201 USD. News gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.34 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass News im Jahr 2027 1,32 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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