News Aktie 21211852 / US65249B1098
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14.09.2026 16:29:00
News Aktie News: News schiebt sich am Montagnachmittag vor
Die Aktie von News zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von News legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 30,05 USD.
Die News-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 30,05 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'596 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die News-Aktie bei 30,26 USD. Bei 29,80 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 100'822 News-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 28.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,65 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die News-Aktie derzeit noch 5,32 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.02.2026 (22,20 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,200 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,201 USD je News-Aktie. Am 05.08.2026 äusserte sich News zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.34 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,32 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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