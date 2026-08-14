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14.08.2026 20:27:13

News Aktie News: News tendiert am Freitagabend fester

News Aktie News: News tendiert am Freitagabend fester

Die Aktie von News zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die News-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 28,99 USD.

News
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Im NASDAQ-Handel gewannen die News-Papiere um 20:26 Uhr 0,2 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'784 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die News-Aktie bei 29,18 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,03 USD. Der Tagesumsatz der News-Aktie belief sich zuletzt auf 130'054 Aktien.

Bei 31,61 USD markierte der Titel am 01.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 9,04 Prozent Plus fehlen der News-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.02.2026 bei 22,20 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der News-Aktie 23,42 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,201 USD. Im Vorjahr erhielten News-Aktionäre 0,200 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte News am 05.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte News 0,05 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 2.34 Mrd. USD gegenüber 2.11 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

News wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,31 USD je Aktie in den News-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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