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14.08.2026 16:29:00

News Aktie News: News gewinnt am Nachmittag an Fahrt

News Aktie News: News gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von News gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von News zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 28,99 USD.

News
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Das Papier von News konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 28,99 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'796 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die News-Aktie bei 29,18 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 29,03 USD. Bisher wurden heute 39'998 News-Aktien gehandelt.

Am 01.10.2025 markierte das Papier bei 31,61 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die News-Aktie 9,04 Prozent zulegen. Bei 22,20 USD fiel das Papier am 10.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2026 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,201 USD aus. News gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte News 0,05 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat News im vergangenen Quartal 2.34 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte News 2.11 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,31 USD je News-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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