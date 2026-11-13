News Aktie News: News am Freitagabend mit Aufschlag

Die News-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 26,87 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'554 Punkten notiert. Die News-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,88 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,48 USD. Bisher wurden heute 314'121 News-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 31,65 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Gewinne von 17,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.02.2026 (22,20 USD). Abschläge von 17,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem News seine Aktionäre 2026 mit 0,200 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,201 USD je Aktie ausschütten. Am 04.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,20 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 2.28 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte News am 11.02.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,34 USD je News-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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