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13.11.2026 16:29:00
News Aktie News: News am Freitagnachmittag im Plus
Die Aktie von News gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die News-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 26,44 USD nach oben.
Um 16:28 Uhr wies die News-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 26,44 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'506 Punkten tendiert. Bei 26,63 USD markierte die News-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 26,48 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 79'437 News-Aktien den Besitzer.
Bei 31,65 USD erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 19,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,20 USD. Dieser Wert wurde am 10.02.2026 erreicht. Derzeit notiert die News-Aktie damit 19,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem News seine Aktionäre 2026 mit 0,200 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,201 USD je Aktie ausschütten. Am 04.11.2026 äusserte sich News zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat News im vergangenen Quartal 2.28 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte News 2.14 Mrd. USD umsetzen können.
Am 11.02.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von News veröffentlicht werden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,34 USD je News-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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