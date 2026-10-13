News Aktie News: News gewinnt am Abend an Boden

Um 20:26 Uhr sprang die News-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 29,60 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'805 Punkten tendiert. In der Spitze legte die News-Aktie bis auf 29,68 USD zu. Bei 29,43 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 255'752 News-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 31,65 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,93 Prozent. Bei 22,20 USD fiel das Papier am 10.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der News-Aktie 25,00 Prozent sinken.

News-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,201 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte News am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.34 Mrd. USD – ein Plus von 10,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem News 2.11 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je News-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,32 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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