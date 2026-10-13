News Aktie 21211852 / US65249B1098
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13.10.2026 16:29:00
News Aktie News: News gewinnt am Dienstagnachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von News. Zuletzt ging es für das News-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 29,46 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von News nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 29,46 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'803 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 29,68 USD markierte die News-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 29,43 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 56'310 News-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 31,65 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die News-Aktie derzeit noch 7,43 Prozent Luft nach oben. Bei 22,20 USD fiel das Papier am 10.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 24,64 Prozent würde die News-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,201 USD. Im Vorjahr hatte News 0,200 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. News liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2.34 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.11 Mrd. USD umgesetzt.
News dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass News im Jahr 2027 1,32 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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