News Aktie 21211852 / US65249B1098
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.08.2026 16:29:00
News Aktie News: News tendiert am Donnerstagnachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von News. Zuletzt stieg die News-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 29,05 USD.
Das Papier von News legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 29,05 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'813 Punkten steht. Die News-Aktie legte bis auf 29,06 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 28,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 86'653 News-Aktien.
Am 01.10.2025 markierte das Papier bei 31,61 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die News-Aktie somit 8,10 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.02.2026 bei 22,20 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die News-Aktie derzeit noch 23,58 Prozent Luft nach unten.
News-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,200 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,201 USD aus. Am 05.08.2026 legte News die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,05 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 2.34 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,31 USD je Aktie in den News-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur News-Aktie
NVIDIA-Aktie mit Kursgewinn: Neuer Arm-Chip fordert Intel. QUALCOMM & Co. heraus
S&P 500-Titel News-Aktie: Die Dividende von News im Detail
Aktien von Fox und News Corp. in Rot: Murdoch-Familie legt Streit um Medienimperium bei
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu News Corp LLC
|
13.08.26
|News Aktie News: News tendiert am Abend nordwärts (finanzen.ch)
|
13.08.26
|News Aktie News: News tendiert am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
07.08.26
|S&P 500-Titel News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein News-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Ausblick: News gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
31.07.26
|S&P 500-Wert News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
24.07.26
|S&P 500-Papier News-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in News von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
17.07.26
|S&P 500-Papier News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein News-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
10.07.26
|S&P 500-Papier News-Aktie: So viel Gewinn hätte eine News-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu News Corp LLC
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.