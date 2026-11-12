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12.11.2026 20:27:13

News Aktie News: News am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

News Aktie News: News am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von News gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die News-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 26,48 USD.

News
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Die News-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,3 Prozent auf 26,48 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'609 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die News-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,45 USD aus. Mit einem Wert von 26,83 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 224'547 News-Aktien umgesetzt.

Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,65 USD an. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 16,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,20 USD ab. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 19,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass News-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,201 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete News 0,200 USD aus. Am 04.11.2026 lud News zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.28 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.14 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je News-Aktie in Höhe von 1,34 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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