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12.11.2026 16:29:00
News Aktie News: News büsst am Donnerstagnachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von News. Die News-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 26,66 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr rutschte die News-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 26,66 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'591 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte News-Aktie bei 26,51 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,83 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 92'031 News-Aktien.
Am 28.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,65 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 18,72 Prozent Plus fehlen der News-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,20 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die News-Aktie damit 20,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
News-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,200 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,201 USD aus. News liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. News hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,20 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat News im vergangenen Quartal 2.28 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte News 2.14 Mrd. USD umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,34 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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