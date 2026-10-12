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12.10.2026 20:27:13
News Aktie News: News am Montagabend mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von News gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das News-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 29,41 USD.
Um 20:26 Uhr wies die News-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 29,41 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'800 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 29,44 USD markierte die News-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 29,21 USD. Von der News-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 170'814 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 31,65 USD. Derzeit notiert die News-Aktie damit 7,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 10.02.2026 auf bis zu 22,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die News-Aktie 32,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für News-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,200 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,201 USD belaufen. News veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.34 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.11 Mrd. USD in den Büchern standen.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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