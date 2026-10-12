News Aktie 21211852 / US65249B1098
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12.10.2026 16:29:00
News Aktie News: News am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von News. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 29,20 USD zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das News-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 29,20 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'805 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die News-Aktie bei 29,44 USD. Mit einem Wert von 29,21 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 56'388 News-Aktien gehandelt.
Am 28.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,65 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der News-Aktie. Am 10.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 22,20 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem News seine Aktionäre 2026 mit 0,200 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,201 USD je Aktie ausschütten. Am 05.08.2026 äusserte sich News zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,05 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 2.34 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,32 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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