News Aktie News: News am Mittwochnachmittag Verlust reich

Die News-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 28,38 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'751 Punkten liegt. Der Kurs der News-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,32 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 28,45 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 67'749 News-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,61 USD erreichte der Titel am 01.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 11,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.02.2026 (22,20 USD). Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 27,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem News seine Aktionäre 2026 mit 0,200 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,201 USD je Aktie ausschütten. News liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat News mit einem Umsatz von insgesamt 2.34 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.11 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,81 Prozent gesteigert.

Die News-Bilanz für Q1 2027 wird am 05.11.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass News ein EPS in Höhe von 1,31 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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