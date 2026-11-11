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11.11.2026 20:27:13
News Aktie News: News schiebt sich am Mittwochabend vor
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von News. Zuletzt konnte die Aktie von News zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 26,79 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die News-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 26,79 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'625 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die News-Aktie bei 26,87 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 26,61 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 376'659 News-Aktien.
Am 28.08.2026 markierte das Papier bei 31,65 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 18,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 22,20 USD fiel das Papier am 10.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,201 USD. Im Vorjahr erhielten News-Aktionäre 0,200 USD je Wertpapier. Am 04.11.2026 hat News in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent auf 2.28 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem News-Gewinn in Höhe von 1,34 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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