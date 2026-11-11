News Aktie News: News gewinnt am Nachmittag an Boden

Die News-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 26,83 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'582 Punkten tendiert. In der Spitze legte die News-Aktie bis auf 26,85 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,61 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 163'456 News-Aktien.

Bei einem Wert von 31,65 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Mit einem Zuwachs von 17,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 22,20 USD erreichte der Anteilsschein am 10.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die News-Aktie derzeit noch 17,26 Prozent Luft nach unten.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,201 USD. Am 04.11.2026 hat News die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.14 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.28 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je News-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,34 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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