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11.09.2026 20:27:13

News Aktie News: News zeigt sich am Abend freundlich

News Aktie News: News zeigt sich am Abend freundlich

Die Aktie von News zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 29,48 USD zu.

News
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Das Papier von News legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 29,48 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'667 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die News-Aktie bei 29,68 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,47 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 253'257 News-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,65 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,20 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 24,68 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem News seine Aktionäre 2026 mit 0,200 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,201 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte News am 05.08.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,05 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.34 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.11 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je News-Aktie in Höhe von 1,32 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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