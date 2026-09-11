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11.09.2026 16:29:00
News Aktie News: News am Freitagnachmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von News gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die News-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 29,26 USD.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 29,26 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'671 Punkten liegt. Im Tief verlor die News-Aktie bis auf 29,24 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,47 USD. Bisher wurden via NASDAQ 97'462 News-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,65 USD. Dieser Kurs wurde am 28.08.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die News-Aktie somit 7,57 Prozent niedriger. Am 10.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,20 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,201 USD. Im Vorjahr hatte News 0,200 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. News veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,05 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 2.34 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.11 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die News-Bilanz für Q1 2027 wird am 05.11.2026 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,32 USD je News-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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