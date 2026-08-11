News Aktie 21211852 / US65249B1098
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11.08.2026 20:27:13
News Aktie News: News fällt am Abend
Die Aktie von News gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die News-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 28,45 USD nach.
Die News-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 28,45 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'727 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der News-Aktie ging bis auf 28,27 USD. Mit einem Wert von 28,34 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 241'345 News-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 31,61 USD. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 10,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 22,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2026). Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 21,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem News seine Aktionäre 2026 mit 0,200 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,201 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte News am 05.08.2026. Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte News 0,05 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent auf 2.34 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 12.08.2027.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass News ein EPS in Höhe von 1,31 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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