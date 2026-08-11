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11.08.2026 16:29:00

News Aktie News: News am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

News Aktie News: News am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von News zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die News-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 28,61 USD.

News
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 28,61 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'757 Punkten liegt. Die News-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,68 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,34 USD. Von der News-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 77'027 Stück gehandelt.

Am 01.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 31,61 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,20 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der News-Aktie 22,40 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2026 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,201 USD aus. News liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,33 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,05 USD je Aktie erzielt worden. News hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.34 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.11 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass News im Jahr 2027 1,31 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’093.67 8.87 SXBT2U
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