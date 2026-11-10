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10.11.2026 20:27:13
News Aktie News: News am Abend auf rotem Terrain
Die Aktie von News gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die News-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 26,35 USD.
Die News-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 26,35 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'507 Punkten steht. Bei 25,97 USD markierte die News-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,57 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 439'841 News-Aktien den Besitzer.
Am 28.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,65 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 22,20 USD fiel das Papier am 10.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 15,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2026 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,201 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte News am 04.11.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte News ein EPS von 0,20 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 2.28 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q1 2028-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,35 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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