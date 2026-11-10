News Aktie News: News am Dienstagnachmittag leichter

Die News-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 26,30 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'521 Punkten notiert. Der Kurs der News-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,24 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,57 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten News-Aktien beläuft sich auf 114'010 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,65 USD) erklomm das Papier am 28.08.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die News-Aktie 20,34 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.02.2026 bei 22,20 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die News-Aktie 18,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten News-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,201 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte News am 04.11.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 USD, nach 0,20 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat News mit einem Umsatz von insgesamt 2.28 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,39 Prozent gesteigert.

News dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz auf den 11.11.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,35 USD je News-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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