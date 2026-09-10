News Aktie News: News wird am Donnerstagabend ausgebremst

Die Aktionäre schickten das Papier von News nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,5 Prozent auf 29,17 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'590 Punkten steht. Die News-Aktie gab in der Spitze bis auf 29,13 USD nach. Bei 29,64 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 306'033 News-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 31,65 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 8,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.02.2026 bei 22,20 USD. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 31,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem News seine Aktionäre 2026 mit 0,200 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,201 USD je Aktie ausschütten. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,05 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent auf 2.34 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die News-Bilanz für Q1 2027 wird am 05.11.2026 erwartet.

In der News-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,32 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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