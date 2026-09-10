News Aktie 21211852 / US65249B1098
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.09.2026 20:27:13
News Aktie News: News wird am Donnerstagabend ausgebremst
Die Aktie von News gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von News gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 29,17 USD abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von News nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,5 Prozent auf 29,17 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'590 Punkten steht. Die News-Aktie gab in der Spitze bis auf 29,13 USD nach. Bei 29,64 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 306'033 News-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 31,65 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 8,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.02.2026 bei 22,20 USD. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 31,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem News seine Aktionäre 2026 mit 0,200 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,201 USD je Aktie ausschütten. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,05 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent auf 2.34 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die News-Bilanz für Q1 2027 wird am 05.11.2026 erwartet.
In der News-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,32 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur News-Aktie
NVIDIA-Aktie mit Kursgewinn: Neuer Arm-Chip fordert Intel. QUALCOMM & Co. heraus
S&P 500-Titel News-Aktie: Die Dividende von News im Detail
Aktien von Fox und News Corp. in Rot: Murdoch-Familie legt Streit um Medienimperium bei
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu News Corp LLC
|
10.09.26
|News Aktie News: News wird am Donnerstagabend ausgebremst (finanzen.ch)
|
10.09.26
|News Aktie News: News am Nachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
04.09.26
|S&P 500-Titel News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein News-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|S&P 500-Wert News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein News-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
21.08.26
|S&P 500-Wert News-Aktie: Hätte sich ein News-Investment vor einem Jahr inzwischen gerechnet? (finanzen.ch)
|
14.08.26
|S&P 500-Wert News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
07.08.26
|S&P 500-Titel News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein News-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Ausblick: News gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu News Corp LLC
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel etwas zu. Die Börsen in Asien zeigen sich am Freitag in Rot.