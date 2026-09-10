News Aktie News: News am Nachmittag in Rot

Die News-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 29,36 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'603 Punkten realisiert. Im Tief verlor die News-Aktie bis auf 29,27 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 29,64 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten News-Aktien beläuft sich auf 75'843 Stück.

Am 28.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,65 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,80 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,20 USD. Dieser Wert wurde am 10.02.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die News-Aktie 32,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

News-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,200 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,201 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte News am 05.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,33 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei News noch ein Gewinn pro Aktie von 0,05 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2.34 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte News 2.11 Mrd. USD umgesetzt.

News wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je News-Aktie in Höhe von 1,32 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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