News Aktie News: News am Abend nahe Vortagesniveau

Mit einem Kurs von 28,54 USD zeigte sich die News-Aktie im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr kaum verändert. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'749 Punkten notiert. In der Spitze legte die News-Aktie bis auf 28,60 USD zu. Bei 28,21 USD markierte die News-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,33 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 288'590 News-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 31,61 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die News-Aktie somit 9,71 Prozent niedriger. Am 10.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,20 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der News-Aktie 22,21 Prozent sinken.

Nach 0,200 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,201 USD je News-Aktie. Am 05.08.2026 hat News die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte News 0,05 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 2.34 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte News 2.11 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte News am 05.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 12.08.2027 dürfte News die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass News im Jahr 2027 1,30 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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