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10.08.2026 16:29:00

News Aktie News: News büsst am Montagnachmittag ein

News Aktie News: News büsst am Montagnachmittag ein

Die Aktie von News gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die News-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 28,22 USD.

News
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Der News-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 28,22 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'765 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die News-Aktie bis auf 28,21 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 28,33 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 94'216 News-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,61 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der News-Aktie. Bei einem Wert von 22,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der News-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,201 USD. Im Vorjahr erhielten News-Aktionäre 0,200 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte News am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,05 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.34 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte News am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von News rechnen Experten am 12.08.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,30 USD je News-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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