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09.11.2026 20:27:13
News Aktie News: News am Abend mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von News gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von News zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 26,47 USD.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 26,47 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'546 Punkten notiert. Die News-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,56 USD aus. Bei 26,43 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten News-Aktien beläuft sich auf 440'930 Stück.
Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,65 USD an. 19,57 Prozent Plus fehlen der News-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 22,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2026). Abschläge von 16,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten News-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,201 USD aus. Am 04.11.2026 hat News die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,20 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 2.28 Mrd. USD gegenüber 2.14 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 11.02.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von News veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der News-Ergebnisse für Q1 2028 erwarten Experten am 11.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass News im Jahr 2027 1,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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