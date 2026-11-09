News Aktie News: News am Montagnachmittag kaum bewegt

Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der News-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 26,37 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'516 Punkten steht. Die News-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,43 USD an. Die News-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,11 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 26,43 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 121'158 News-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.08.2026 markierte das Papier bei 31,65 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der News-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,20 USD am 10.02.2026. Mit Abgaben von 15,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,201 USD. Im Vorjahr erhielten News-Aktionäre 0,200 USD je Wertpapier. Am 04.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 USD gegenüber 0,20 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.14 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.28 Mrd. USD ausgewiesen.

Die News-Bilanz für Q2 2027 wird am 11.02.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz am 11.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass News im Jahr 2027 1,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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