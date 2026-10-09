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09.10.2026 20:27:13

News Aktie News: News zeigt sich am Freitagabend gestärkt

News Aktie News: News zeigt sich am Freitagabend gestärkt

Die Aktie von News zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die News-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 29,19 USD.

News
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Um 20:26 Uhr stieg die News-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 29,19 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'812 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die News-Aktie bei 29,36 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 28,97 USD. Bisher wurden via NASDAQ 261'850 News-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 31,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die News-Aktie derzeit noch 8,43 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.02.2026 (22,20 USD). Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 31,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,201 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte News am 05.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,05 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat News in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.34 Mrd. USD im Vergleich zu 2.11 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,32 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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