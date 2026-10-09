News Aktie 21211852 / US65249B1098
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09.10.2026 16:29:00
News Aktie News: News tendiert am Nachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von News. Die Aktionäre schickten das Papier von News nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 29,06 USD.
Die News-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 29,06 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'794 Punkten liegt. In der Spitze legte die News-Aktie bis auf 29,25 USD zu. Bei 28,97 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten News-Aktien beläuft sich auf 73'181 Stück.
Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,65 USD an. Mit einem Zuwachs von 8,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 22,20 USD fiel das Papier am 10.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die News-Aktie damit 30,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,201 USD. News liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,05 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent auf 2.34 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,32 USD je News-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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