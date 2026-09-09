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09.09.2026 20:27:13

News Aktie News: News gibt am Abend nach

News Aktie News: News gibt am Abend nach

Die Aktie von News gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die News-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 29,65 USD.

News
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Die News-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 29,65 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'642 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die News-Aktie bis auf 29,23 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 29,56 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 316'618 News-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 31,65 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die News-Aktie derzeit noch 6,75 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,20 USD am 10.02.2026. Mit Abgaben von 25,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem News seine Aktionäre 2026 mit 0,200 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,201 USD je Aktie ausschütten. Am 05.08.2026 legte News die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte News 0,05 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.34 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.11 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

News dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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