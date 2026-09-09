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09.09.2026 16:29:00

News Aktie News: News am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

News Aktie News: News am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von News gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die News-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 29,57 USD nach.

News
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Der News-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 29,57 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'645 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die News-Aktie bis auf 29,23 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,56 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 74'012 News-Aktien.

Bei 31,65 USD erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die News-Aktie somit 6,57 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 22,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2026). Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 33,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,200 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,201 USD je News-Aktie. Am 05.08.2026 äusserte sich News zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent auf 2.34 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem News-Gewinn in Höhe von 1,32 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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