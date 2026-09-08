News Aktie 21211852 / US65249B1098
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08.09.2026 20:27:13
News Aktie News: News am Abend im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von News. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 29,60 USD.
Die News-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 29,60 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'692 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die News-Aktie bis auf 29,41 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 30,10 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten News-Aktien beläuft sich auf 283'852 Stück.
Bei 31,65 USD erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,20 USD am 10.02.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die News-Aktie mit einem Verlust von 24,99 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass News-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,201 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete News 0,200 USD aus. News liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat News in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.34 Mrd. USD im Vergleich zu 2.11 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Am 05.11.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von News veröffentlicht werden.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,32 USD je News-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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