News Aktie News: Anleger schicken News am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Die News-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 29,66 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'680 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der News-Aktie ging bis auf 29,54 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,10 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 107'190 News-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2026 auf bis zu 31,65 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der News-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.02.2026 Kursverluste bis auf 22,20 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die News-Aktie mit einem Verlust von 25,15 Prozent wieder erreichen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,201 USD. Am 05.08.2026 legte News die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.11 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.34 Mrd. USD ausgewiesen.

News wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je News-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,32 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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