News Aktie 21211852 / US65249B1098
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.09.2026 16:29:00
News Aktie News: Anleger schicken News am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von News. Die News-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 29,66 USD abwärts.
Die News-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 29,66 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'680 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der News-Aktie ging bis auf 29,54 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,10 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 107'190 News-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2026 auf bis zu 31,65 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der News-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.02.2026 Kursverluste bis auf 22,20 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die News-Aktie mit einem Verlust von 25,15 Prozent wieder erreichen.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,201 USD. Am 05.08.2026 legte News die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.11 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.34 Mrd. USD ausgewiesen.
News wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.
Den erwarteten Gewinn je News-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,32 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur News-Aktie
NVIDIA-Aktie mit Kursgewinn: Neuer Arm-Chip fordert Intel. QUALCOMM & Co. heraus
S&P 500-Titel News-Aktie: Die Dividende von News im Detail
Aktien von Fox und News Corp. in Rot: Murdoch-Familie legt Streit um Medienimperium bei
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu News Corp LLC
|
20:27
|News Aktie News: News am Abend im Minusbereich (finanzen.ch)
|
16:29
|News Aktie News: Anleger schicken News am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
04.09.26
|S&P 500-Titel News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein News-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|S&P 500-Wert News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein News-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
21.08.26
|S&P 500-Wert News-Aktie: Hätte sich ein News-Investment vor einem Jahr inzwischen gerechnet? (finanzen.ch)
|
14.08.26
|S&P 500-Wert News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
07.08.26
|S&P 500-Titel News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein News-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu News Corp LLC
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: SMI beendet Handel mit heftigen Abschlägen - Novartis bremst erneut -- DAX schliesslich robust -- US-Börsen schliessen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidete am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigte sich kaum verändert. Die US-Börsen tendierten nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.