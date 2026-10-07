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07.10.2026 20:27:13
News Aktie News: News am Mittwochabend mit Kursplus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von News. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 28,74 USD zu.
Im NASDAQ-Handel gewannen die News-Papiere um 20:26 Uhr 0,6 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'800 Punkten steht. Die News-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,74 USD. Bei 28,51 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 277'907 News-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,65 USD. Dieser Kurs wurde am 28.08.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 10,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 22,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die News-Aktie derzeit noch 22,74 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,201 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte News am 05.08.2026. News hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,05 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 2.34 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte News am 05.11.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je News-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,32 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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