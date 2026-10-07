News Aktie News: News am Nachmittag mit Abschlägen

Die News-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 28,43 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'774 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die News-Aktie bis auf 28,43 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,51 USD. Bisher wurden via NASDAQ 95'354 News-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.08.2026 markierte das Papier bei 31,65 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der News-Aktie. Bei 22,20 USD fiel das Papier am 10.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die News-Aktie 28,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem News seine Aktionäre 2026 mit 0,200 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,201 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte News am 05.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,05 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,81 Prozent auf 2.34 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je News-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,32 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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