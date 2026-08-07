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07.08.2026 20:27:13

News Aktie News: News tendiert am Freitagabend schwächer

News Aktie News: News tendiert am Freitagabend schwächer

Die Aktie von News gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die News-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Minus bei 28,62 USD.

News
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Die News-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 3,5 Prozent auf 28,62 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'739 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die News-Aktie bisher bei 28,55 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,42 USD. Der Tagesumsatz der News-Aktie belief sich zuletzt auf 415'810 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,61 USD erreichte der Titel am 01.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 10,45 Prozent Plus fehlen der News-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,20 USD. Dieser Wert wurde am 10.02.2026 erreicht. Mit Abgaben von 22,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,224 USD. News liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.34 Mrd. USD – ein Plus von 10,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem News 2.11 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte News am 05.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 12.08.2027 dürfte News die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je News-Aktie in Höhe von 1,32 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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