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07.08.2026 16:29:00

News Aktie News: News büsst am Nachmittag ein

News Aktie News: News büsst am Nachmittag ein

Die Aktie von News gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von News gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 29,08 USD abwärts.

News
23.06 CHF -4.21%
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Die News-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 29,08 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'750 Punkten steht. Der Kurs der News-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,86 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,42 USD. Der Tagesumsatz der News-Aktie belief sich zuletzt auf 138'518 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2025 auf bis zu 31,61 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,20 USD. Dieser Wert wurde am 10.02.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die News-Aktie derzeit noch 23,66 Prozent Luft nach unten.

Nachdem News seine Aktionäre 2026 mit 0,200 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,224 USD je Aktie ausschütten. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,33 USD. Im letzten Jahr hatte News einen Gewinn von 0,05 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.34 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.11 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte News am 05.11.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von News.

Experten taxieren den News-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,32 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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