News Aktie News: Anleger schicken News am Abend ins Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von News nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 2,0 Prozent auf 28,37 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'826 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die News-Aktie bisher bei 28,33 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,91 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 345'224 News-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,65 USD erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der News-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 10.02.2026 auf bis zu 22,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die News-Aktie mit einem Verlust von 21,73 Prozent wieder erreichen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,201 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte News am 05.08.2026. Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,05 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.34 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte News einen Umsatz von 2.11 Mrd. USD eingefahren.

News dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass News im Jahr 2027 1,32 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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