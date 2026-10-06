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06.10.2026 16:29:00

News Aktie News: News kommt am Dienstagnachmittag kaum vom Fleck

News Aktie News: News kommt am Dienstagnachmittag kaum vom Fleck

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von News. Anleger zeigten sich zuletzt bei der News-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 28,97 USD.

News
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Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die News-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 28,97 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'820 Punkten tendiert. Die News-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,98 USD an. Das bisherige Tagestief markierte News-Aktie bei 28,73 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,91 USD. Bisher wurden via NASDAQ 70'638 News-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 31,65 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,27 Prozent hinzugewinnen. Am 10.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,20 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,201 USD, nach 0,200 USD im Jahr 2026. Am 05.08.2026 hat News die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,05 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat News im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem News-Gewinn in Höhe von 1,32 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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